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Сибирский государственный медуниверситет внедрил программу элитного образования

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Вчера, 27 февраля, Сибирский государственный медицинский университет во вторник начал обучение студентов по новой программе элитного медицинского образования, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ректора вуза Ольгу Кобякову.

«На программу мы отбираем ребят после 3 курса, имеющих отличные оценки, достижения в научной деятельности и общественной жизни. Участие в ней не означает освобождение от основной образовательной программы, это дополнительный труд», — сказала Ольга Кобякова.

«Мы рассчитываем, что за счет этой программы вырастут профессионалы, часть из которых войдет в кадровый резерв для СибГМУ», — отметила ректор.

По ее словам, цель программы — подготовка лидеров медицинских профессий в сферах инновационной и изобретательской деятельности к участию в проектах разного уровня сложности, к умению эффективно организовывать работу команды для достижения конкретных задач и целей.

По данным пресс-службы вуза, программа предусматривает более 20 дисциплин, направленных на развитие личностных качеств, предпринимательского мышления, проектного управления.

Студенты будут обучаться у команды лучших преподавателей-практиков, которых специально собрали из ведущих инновационных компаний, научных организаций и университетов-партнеров — Томского госуниверситета (ТГУ) и Томского политехнического университета (ТПУ).

Кроме того, студенты получат углубленные знания в области медицинского права, английского языка, планирования и проведения клинических и биомедицинских исследований, научатся писать научные статьи и составлять заявки на гранты.

Также акцент будет сделан на проектном обучении — студенты разных специальностей объединятся в команды для работы над интересующими их проектами, которые впоследствии они будут защищать на английском языке.

СибГМУ основан в 1888 году как медицинский факультет Императорского Томского университета, сегодня входит в тройку лучших медицинских вузов России по Национальному рейтингу университетов и является абсолютным лидером по количеству бюджетных мест среди медицинских вузов за Уралом. В апреле 2017 года СибГМУ получил статус опорного, став единственным медицинским вузом в списке победителей конкурса Минобрнауки РФ.

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