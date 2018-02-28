В Томской области осудят воспитательницу, которая насильно кормила ребенка в детсаду

28 февраля 2018 / Томский Обзор

Уголовное дело о ненадлежащем исполнении своих обязанностей воспитательницей одного из детских садов Северска направлено в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2017 года женщина насильно кормила девочку, пытаясь таким образом навести порядок в группе детского сада. Так, обвиняемая применяла недопустимые методы воздействия, в частности: «громко кричала, применяя силу, рукой удерживала её голову и насильно вводила в рот ребенка ложку с пищей, которую угрожающим тоном требовала проглотить, создавая тем самым реальную угрозу жизни и здоровья малолетнего ребенка».

Таким образом женщина причинила воспитаннице физическую боль, а также «психические страдания и вред нравственному и физическому развитию».

Расследование уголовного дела завершено и его материалы вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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