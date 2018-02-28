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Томская компания летом 2018 года запустит технологичный полигон твердых бытовых отходов

Томские новости, Погода и природа, ЖКХ, Городское благоустройство, бытовые отходы ТБО полигон свалка Томская компания летом 2018 года запустит технологичный полигон твердых бытовых отходов

ООО «Сибирский полигон» (Томск) намерено летом 2018 года запустить новый полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) в 19 км к востоку от Томска, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на директора компании Вячеслава Дорошенко.

«В целом речь идет о строительстве современного мусороперерабатывающего комплекса с полигоном ТБО. Мы делим всю работу на две очереди. Первая — это, собственно, полигон площадью 11 га, проектирование которого началось в 2013 году, а строительство — в 2016 году», — сказал он.

Компания строит полигон, на котором будут применяться геосинтетические материалы, не позволяющие фильтрату уходить в почву. Также будет применена технология закатывания и прессовки мусора с прослойкой земли между слоями, что исключит возможность размножения крыс и других живых существ на полигоне.

«К настоящему моменту подготовлена площадка в 20 га, построена инфраструктура: проложена подъездная дорога, подведена линия электроснабжения, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас мы обустраиваем хозяйственно-бытовую зону, административные здания, а также ведем подготовительные работы перед установкой электронных весов для взвешивания автотранспорта в двух направлениях», — отметил Вячеслав Дорошенко.

Вторая очередь проекта предполагает мусоросортировочный комплекс мощностью до 200 тыс. тонн мусора в год. На предприятии будет производиться сортировка мусора. Затем сырье, которое можно использовать повторно, будет отправляться на сторонние линии переработки (заводы в Новосибирске и Красноярске). Оставшийся мусор будут захоранивать на территории полигона.

В первую очередь вложено более 100 млн руб. Предполагаемые инвестиции во вторую очередь — не менее 200 млн руб.

Кроме того, «Сибирский полигон» ведет переговоры с вузами о создании на полигоне площадки для отработки биологических, химических и других технологий в сфере захоронения отходов для обеспечения экологической безопасности окружающей среды.

«Мы уже заключили рамочный договор о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Мы хотим попробовать использовать новые биологические технологии в утилизации отходов: то и дело встречаются научные публикации о микробах, червях и других организмах, которые используются для этих целей. Решили, что создадим на территории полигона опытную площадку, где студенты и молодые ученые смогут проводить испытания своих наработок», — добавил Вячеслав Дорошенко.

В настоящее время в Томске функционируют два полигона: площадка вместимостью около 200 тыс. тонн бытового мусора в год, которую эксплуатирует местное муниципальное «Спецавтохозяйство», а также полигон для захоронения промышленных отходов возле «Томскнефтехима».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирский полигон» зарегистрировано в 2013 году в Томске. Компания принадлежит трем физлицам.

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