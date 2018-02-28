Томская компания летом 2018 года запустит технологичный полигон твердых бытовых отходов

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Pixabay.com

ООО «Сибирский полигон» (Томск) намерено летом 2018 года запустить новый полигон для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) в 19 км к востоку от Томска, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на директора компании Вячеслава Дорошенко.

«В целом речь идет о строительстве современного мусороперерабатывающего комплекса с полигоном ТБО. Мы делим всю работу на две очереди. Первая — это, собственно, полигон площадью 11 га, проектирование которого началось в 2013 году, а строительство — в 2016 году», — сказал он.

Компания строит полигон, на котором будут применяться геосинтетические материалы, не позволяющие фильтрату уходить в почву. Также будет применена технология закатывания и прессовки мусора с прослойкой земли между слоями, что исключит возможность размножения крыс и других живых существ на полигоне.

«К настоящему моменту подготовлена площадка в 20 га, построена инфраструктура: проложена подъездная дорога, подведена линия электроснабжения, смонтирована трансформаторная подстанция. Сейчас мы обустраиваем хозяйственно-бытовую зону, административные здания, а также ведем подготовительные работы перед установкой электронных весов для взвешивания автотранспорта в двух направлениях», — отметил Вячеслав Дорошенко.

Вторая очередь проекта предполагает мусоросортировочный комплекс мощностью до 200 тыс. тонн мусора в год. На предприятии будет производиться сортировка мусора. Затем сырье, которое можно использовать повторно, будет отправляться на сторонние линии переработки (заводы в Новосибирске и Красноярске). Оставшийся мусор будут захоранивать на территории полигона.

В первую очередь вложено более 100 млн руб. Предполагаемые инвестиции во вторую очередь — не менее 200 млн руб.

Кроме того, «Сибирский полигон» ведет переговоры с вузами о создании на полигоне площадки для отработки биологических, химических и других технологий в сфере захоронения отходов для обеспечения экологической безопасности окружающей среды.

«Мы уже заключили рамочный договор о сотрудничестве с Томским государственным университетом. Мы хотим попробовать использовать новые биологические технологии в утилизации отходов: то и дело встречаются научные публикации о микробах, червях и других организмах, которые используются для этих целей. Решили, что создадим на территории полигона опытную площадку, где студенты и молодые ученые смогут проводить испытания своих наработок», — добавил Вячеслав Дорошенко.

В настоящее время в Томске функционируют два полигона: площадка вместимостью около 200 тыс. тонн бытового мусора в год, которую эксплуатирует местное муниципальное «Спецавтохозяйство», а также полигон для захоронения промышленных отходов возле «Томскнефтехима».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сибирский полигон» зарегистрировано в 2013 году в Томске. Компания принадлежит трем физлицам.

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