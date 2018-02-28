Власти Томской области выделили 20 млн рублей на противопаводковые мероприятия

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В 2018 году на проведение противопаводковых мероприятий из бюджета Томской области выделено 20 мн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что на эти средства в числе превентивных мероприятий во время ледохода будет проводиться воздушный мониторинг обстановки на реках, а в местах вероятных заторов — ледорезные и ледовзрывные работы. При этом в случае необходимости дополнительные средства будут выделены из фонда финансирования непредвиденных расходов.

В регионе проходят проверки состояния гидротехнических сооружений и готовности эксплуатирующих организаций к ликвидации аварийных ситуаций. В поселениях, расположенных в зоне возможного подтопления, определены пункты временного размещения граждан, места отгона сельскохозяйственных животных, и сформирован запас средств жизнеобеспечения.

«В населенных пунктах, с которыми на период ледохода и половодья прерывается автомобильное сообщение, организованы запасы продовольствия, а медицинские стационары готовы принять беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями», — отметил председатель комитета по вопросам ГО и ЧС администрации Томской области Валерий Уйманов.

Он добавил, что выездные группы областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС начали проверку готовности к половодью муниципалитетов и органов управления. Кроме того, в марте Томскую область посетит межведомственная комиссия Сибирского федерального округа, которая также оценит готовность региона к предотвращению и ликвидации весенне-летних рисков природного и техногенного характера.

Также на сегодняшний день коммунальные службы вывозят снег из зон возможного подтопления, специалисты связи проверяют системы оповещения, а службы профилактики проводят подомовые обходы.

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