В Томске выбрали учителя года

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Admin.tomsk.ru

Учителем года в Томске стала педагог школы №37 Екатерина Волковицкая. Также ей достался специальный приз «Учитель мечты» от детского жюри, сообщает пресс-служба мэрии.

Лауреатами I, II и III степени муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального педагогического мастерства «Учитель года-2018» по решению экспертной комиссии стали учитель истории и обществознания гимназии №56 Наталия Макарова, учитель начальных классов школы №16 Лариса Аксенова, учитель английского языка школы №40 Светлана Яновская.

В рамках финала учителя представили собственные образовательные проекты и приняли участие в дискуссии об актуальных проблемах педагогической деятельности. Лучших среди конкурсантов определили члены экспертного жюри: представители департамента образования администрации Томска и городского информационно-методического центра. Все финалисты получили денежные призы, дипломы и цветы. Победитель и лауреаты стали обладателями денежных сертификатов на 100, 50, 30 и 20 тысяч рублей.

Теперь педагоги представят Томск на областном этапе.

Конкурс «Учитель года России» проходит с 1995 года. Одна из его главных задач – выявить и поддержать талантливых педагогов сферы общего образования, оказать содействие их профессиональному развитию.

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