В Томске уничтожили 130 кг санкционных томатов (ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Rsn.tomsk.ru

Сотрудники томского Россельхознадзора изъяли и уничтожили более 130 кг томатов, запрещенных к ввозу на территорию России, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

Запрещенная продукция растительного происхождения была обнаружена и изъята в ходе очередной проверки в торговой точке по пр.Мира, 4. Свежие томаты были привезены из Турции, что было отмечено маркировочной этикетке. Продукция предназначалась для реализации на территории Беларуссии.

Согласно закону запрещенные томаты уничтожили механическим путем на полигоне ТБО.

Видео: ТУ Россельхознадзора по Томской области.

Тэги/темы: