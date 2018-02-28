В этом году в Томске отремонтируют фасады более 100 домов

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2018 // Фото: Admin.tomsk.ru

В 2018 году в Томске запланирован ремонт фасадов 103 домов. Еще по 23 адресам разработают проектно-сметную документацию.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, работы будут выполнены за счет средств собственников и регионального Фонда капитального ремонта. В числе планируемых к ремонту – административные здания, общежития и многоквартирные жилые дома во всех районах Томска. Работы должны быть завершены к 15 сентября.

В Кировском районе фасады будут обновлены по ул. Дзержинского, Елизаровых, Лыткина, Мокрушина, Вершинина, Енисейская, пр. Кирова и др.

В Советском районе – по ул. Герцена, Сибирская, С. Разина, Тверская, Никитина, Гагарина, Алтайская, пр. Фрунзе.

В Октябрьском районе ремонтные работы затронут фасады по ул. Беринга, Пушкина, Партизанская, С. Лазо, Вокзальная, Транспортная, Бакунина, Иркутский тракт.

В Ленинском районе ремонтируемые объекты расположены по пр. Ленина, ул. 79-й Гв. Дивизии, Р. Люксембург, Б. Подгорная, Войкова, Героев Чубаровцев, Интернационалистов, Смирнова, пр. Мира, в пер. Светлый и т.д.

В перечень работ включены такие виды как демонтаж старого покрытия, зачистка от ржавчины и грибка, заделка трещин, гидроизоляция и герметизация стыков, ремонт цоколя и отмостки, утепление, установка козырьков и системы водоотведения, декоративная отделка фасадов.

Тэги/темы: