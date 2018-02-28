В Томской области пройдет большой охотничий праздник с ландориками и кудябликами
В следующую субботу, 10 марта, в поселке Белый Яр Верхнекетского района пройдет первый в Томской области праздник охотника «Большой Амикан».
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, гостей праздника ждут конкурс охотничьих костюмов, эстафеты (метание топора, прыжки через нарты, перетягивание каната), выставка собак. Кульминация праздника — охотничьи состязания: заезды на снегоходах, стрельба из арбалета.
Кроме того, любой желающий сможет принять участие в гастрономическом конкурсе, попробовать блюда народов Севера, уху, строганину, рыбу горячего копчения, ландорики с ягодой, кудяблики, а на ярмарке приобрести изделия из дерева, бересты, меха и войлока.
Открытие праздника в 12.00. Мероприятия будут проходить на территории ДЮСШ им.А.Карпова, пойме р.Кеть.