В Томской области пройдет большой охотничий праздник с ландориками и кудябликами

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

В следующую субботу, 10 марта, в поселке Белый Яр Верхнекетского района пройдет первый в Томской области праздник охотника «Большой Амикан».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, гостей праздника ждут конкурс охотничьих костюмов, эстафеты (метание топора, прыжки через нарты, перетягивание каната), выставка собак. Кульминация праздника — охотничьи состязания: заезды на снегоходах, стрельба из арбалета.

Кроме того, любой желающий сможет принять участие в гастрономическом конкурсе, попробовать блюда народов Севера, уху, строганину, рыбу горячего копчения, ландорики с ягодой, кудяблики, а на ярмарке приобрести изделия из дерева, бересты, меха и войлока.

Открытие праздника в 12.00. Мероприятия будут проходить на территории ДЮСШ им.А.Карпова, пойме р.Кеть.

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