Мартовский календарь: ширма с журавлями и «секретом»

28 февраля 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский областной краеведческий музей им. Б.М.Шатилова

В рамках проекта, посвященного году Японии в России, Томский областной краеведческий музей выпустил настенный календарь с подлинникам из своей Восточной коллекции.

В ее японской части есть буддийские и синтоистские культовые скульптуры, фарфор, мебель, панно и картины, монеты и старинный доспех самурая. В рамках проекта в 2018 году многие из этих артефактов можно будет увидеть на тематической экспозиции в музее.

Во втором выпуске рассказываем о ширме с журавлями, которой посвящена мартовская страница календаря.

Эта ширма – один из первых экспонатов краеведческого музея. С 1920-х годов посетители постоянно упоминали ее в книгах отзывов среди понравившихся предметов, правда, чаще всего как «ширму с аистами».

Ширма поступила в музей в числе ценных предметов, пожертвованных томичами. Она имеет четыре створки из черной ткани с вышитыми гладью птицами. Её высота 1,6 м, длина – 2,3 м. Переливы черного атласа вызывают ощущение, что журавли стоят на водной глади. С обратной же стороны ширмы нарисован светлый пейзаж с ручьем в снегах, горами и деревьями.

Если «журавлиная сторона» кажется роскошной и, вероятно, даже намекает на брачный союз, то пейзаж создает совершенно другое настроение – простоты и успокоения. Этот контраст как будто напоминает – счастье приносит не только материальное, но и духовное.

Ширма имеет свой секрет. Внутри нее в несколько слоев уложены дешевые японские газеты: с рекламой бальзама для волос, книг для воспитания в духе настоящих самураев, объявлениями банков, афишами представлений. Благодаря этим газетам удалось установить, что ширму изготовили не ранее 1909 года в «Восточной столице» – Токио.

В Томск она, вероятнее всего, попала до революции. Эта ширма является свидетельством западной моды на экзотику Юго-Восточной Азии, и, быть может, даже влюбленности Запада в Восток.

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