«Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи для Бакчарского центра помощи детям

28 февраля 2018 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в рамках благотворительной программы построил волоконно-оптические линии связи для нужд сотрудников и воспитанников Детского центра для детей, оставшихся без попечения родителей, Бакчарского района.

«Мы как компания с высокой ответственностью перед обществом постоянно помогаем различным учреждениям социальной направленности. Например, в конце прошлого года в Томском филиале было принято решение построить оптику для Бакчарского центра помощи детям. Ведь сегодня трудно представить полноценную жизнь без стабильного качественного интернета. Теперь, когда строительство завершено, и ребята начали активно пользоваться интернетом на высоких скоростях, мы можем с уверенностью сказать, что сделали для них хороший подарок», – рассказывает директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

«Коллектив детей и взрослых очень рад, что у нас появились новые друзья, радующие нас своим вниманием и заботой. Мы сотрудничаем с «Ростелекомом» уже второй год, очень дорожим нашей дружбой. Очень важно подойти индивидуально к выбору новогоднего подарка для ребенка, не просто подарить книгу, а рассказать, чем она интересна и почему важно быть разносторонним человеком. Приехать на день знаний с замечательным ведущим и создать незабываемый праздник для детей. А еще помочь ребенку инвалиду приобрести ходунки – во всех этих добрых делах принимал участие коллектив оператора. Мы выражаем особую благодарность за оптоволоконную сеть связи. Для наших детей очень важно общаться с друзьями, родными, узнавать много нового познавательного быть в курсе последний событий», – поблагодарила директор ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Бакчарского района» Галанцева Ольга.

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