Сегодня в Томске пройдет общественное обсуждение проектов благоустройства общественных пространств

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Сегодня, 1 марта, в 18.30 в школе № 49 (ул. Мокрушина, 10) состоится общественное обсуждение дизайн-проекта благоустройства площадки по ул. Мокрушина, 10 и улицу Вершинина. Предполагается, что эти пространства могут быть благоустроены уже этим летом на средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, во встрече примут участие сотрудники администрации Томска, члены ТОС «Совет мкр. Мокрушинский», активные томичи.

Согласно разработанному дизайн-проекту, на площадке по ул. Мокрушина, 10 может появиться современный детский городок с качелями и песочницами. Игровые элементы будут адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья.

По ул. Вершинина проект предполагает создание комфортной пешеходной зоны на участке от пр. Кирова до прзд. Вершинина. Здесь могут быть обустроены тротуары, аллеи, выделены полосы для велосипедистов, уложено тактильное тротуарное покрытие для маломобильных томичей.

В пятницу, 2 марта, в 15 часов во 2 корпусе ТГАСУ (пл. Соляная, 2, ауд. 201) сотрудники университета представят на обсуждение дизайн-проекты пешеходной улицы Бакунина и Михайловской рощи.

Улицу Бакунина разработчики предлагают благоустроить с сохранением брусчатки. Здесь могут обустроить тротуары, модернизировать линию освещения, укрепить склоны, восстановить ворота, калитки и ограждение усадеб.

В Михайловской роще, в случае выбора этой территории томичами, будет реконструировано озеленение, обустроены дорожки, парковки, площадки для выгула собак, установлены информационные стенды со схемой рощи и др.

Томичи смогут высказать свои пожелания в отношении представленных дизайн-проектов, в соответствии с которыми проекты будут скорректированы.

Позже подобные встречи пройдут во всех районах Томска.

Напомним, 18 марта в Томске состоится рейтинговое голосование, в котором томичи выберут те общественные пространства, что будут благоустроены в этом году на средства федерального проекта.

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