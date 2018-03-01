В Томской области судебные приставы пришли к должнику вместе с пенсией

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

В селе Мельниково судебные приставы сумели встретиться с должником, придя к нему домой вместе с пенсионной выплатой, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Житель многоквартирника довел свою квартиру до антисанитарного состояния. Так как жилье принадлежит администрации сельского поселения, та подала на него иск в суд о приведении квартиры в порядок. Жилье необходимо освободить от мусора, провести дезинфекцию, текущий ремонт и застеклить окна.

"Однако встретиться с должником судебные приставы не могли, даже когда исполняли постановление о его принудительном приводе: гражданин упорно не открывал двери. Между тем, остальные жители утверждали, что он находится дома. Опросив соседей, приставы выяснили, что должник открывает двери только почтальону, чтобы получить пенсию", - говорится в сообщении.

В итоге судебные приставы попали в квартиру вместе с сотрудниками Почты России. Поэтому, кроме пенсии, должник получил еще и постановление о возбуждении исполнительного производства.

Сейчас работа с должником продолжается. В частности, он оштрафован за неисполнение требований судебного пристава. Кроме того, ему назначен новый срок для приведения квартиры в порядок.

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