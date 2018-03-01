В Томске мать до смерти забила свою месячную дочь

1 марта 2018 / Томский Обзор

Томские полицейские арестовали женщину, подозреваемую в убийстве месячной дочери, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 26 февраля. По предварительным данным, 25-летняя томичка, «находясь в квартире по месту своего проживания, причинила своей месячной дочери телесные повреждения, от которых она скончалась на месте».

При задержании женщина дала признательные показания. Сейчас она заключена под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

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