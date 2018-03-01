Томичам предлагают пробудиться, облившись водой в Лагерном саду

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 4 марта, в Томске пройдет акция «Пробуждение», в рамках которой все желающие смогут облить себя водой на нижней террасе Лагерного сада.

Как сообщают организаторы, для акции закуплено 700 ведер, одно из которых после обливания разрешат забрать с собой. После обливания участникам предложат чай и чан с горячей водой, чтобы согреться.

«Благодаря акции, томичи смогут пробудиться от зимы, зарядиться позитивом, приобщиться к закаливанию, пообщаться с единомышленниками и просто отлично провести выходной», — сообщают организаторы.

В этом году акция пройдет в третий раз. К ней также подключились Новокузнецк и Новосибирск.

Сбор и регистрация начинаются в 11.00, обливание в 12:00.

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