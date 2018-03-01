Томск станет хоровой столицей России

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2018 // Фото: Bkz.tomsk.ru

На следующей неделе в Томске стартует Всероссийский фестиваль хоров «1000 Голосов», который будет проходить до 14 июня и соберет крупнейшие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Кемерово и Томска.

Как сообщают в томской филармонии, фестиваль объединит два основных направления хорового исполнительства - народное и академическое. В шести масштабных концертах фестиваля перед томской публикой предстанут шесть разных хоровых коллективов.

Откроет фестиваль концерт Государственного Волжского русского народного хора (Самара), который состоится 8 марта. 12 марта в Большом концертном зале филармонии выступит прославленный Государственный академический русский народный хор имени М.Е.Пятницкого, в составе которого певческая, танцевальная и оркестровая группы. Затем, 11 апреля, Томск посетит старейшая в России Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга под управлением Владислава Чернушенко. Капелла исполнит одно из самых известных вокально-инструментальных сочинений крупной формы - Реквием Моцарта в сопровождении Томского академического симфонического оркестра.

В рамках фестиваля прозвучит Высокая месса си минор И.С.Баха в исполнении солистов и Губернаторского камерного хора Кузбасса, а также томского органа - 23 мая, Органный концертный зал. На следующий день, 24 мая, в БКЗ выступит Сводный детский хор Томской области и Томскй симфонический оркестр.

Закрытие фестиваля совпадет с закрытием творческого сезона филармонии, 14 июня в БКЗ, в котором примет участие Хоровая капелла Томского госуниверситета под управлением заслуженного деятеля искусств России Виталия Сотникова.

Подробнее о программе мероприятий на сайте филармонии.

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