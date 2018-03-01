Северчанин пойдет под суд за убийство неверной жены и её любовника

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жителя Северска осудят за двойное убийство. Его жертвами стали жена и её любовник, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в марте прошлого года мужчина узнал о том, что его бывшая жена изменяла ему с их общим знакомым. Из-за вспыхнувшей ревности северчанин решил убить обоих. Он вооружился ножом и пришел на работу к бывшей жене. В офисе мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений, от которых та скончалась.

После этого убийца отправился домой к знакомому, с которым первая жертва поддерживала интимные отношения. Любовник также получил смертельные ножевые ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Обвиняемый находится под стражей. Во время следствия он полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела завершено и его материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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