Двое жителей Томска незаконно вывели за рубеж более $150 тыс

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

Сотрудники управления ФСБ по Томской области ликвидировали канал незаконного вывода за рубеж денежных средств, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Двое жителей Томска в октябре 2017 года под видом покупки у иностранной компании технического оборудования через негосударственный банк перевели в Китай $150 тыс. В качестве основания для денежного перевода сообщники предоставили фиктивные документы», — говорится в пресс-релизе.

Сегодня, 1 марта, следственное подразделение регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

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