Томский госуниверситет попал в топ-300 лучших вузов мира по гуманитарным и естественным наукам

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Агентство Quacquarelli Symonds 28 февраля опубликовало результаты предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject. Всего ранжировалось 48 предметов, объединенных в пять предметных областей. В «Гуманитарных науках и искусстве» и «Естественных науках» ТГУ совершил прорыв и переместился из четвертой в третью сотню лучших вузов мира, сообщает пресс-служба вуза.

В группе естественных наук ТГУ занял 293 место, тем самым улучшив свой прошлогодний результат (тогда вуз входил в группу 401–450). В этой области учитываются достижения в химии, науках о Земле и окружающей среде, географии, математике, физике и материаловедении.

Отметим, что второй год подряд университетские физики занимают высокие позиции в группе 201–250, и эти результаты обеспечены планомерной многолетней работой ученых в проектах мирового уровня. Так, ТГУ – единственный представитель России в коллаборации TOTEM и действительный член коллаборации ATLAS в ЦЕРНе. Сейчас Томский госуниверситет и ЦЕРН (CERN) расширяют сотрудничество по микроэлектронике и детекторам, которые ТГУ производит для Большого адронного коллайдера.

Переход из четвертой сотни в третью произошел и в области гуманитарных наук и искусства. Здесь университет вышел на 289 место, улучшив свой прошлогодний результат на 39 пунктов. Особенные успехи отмечены в сфере современных языков – по этому предмету ТГУ из группы 251–300 поднялся в группу 201–250.

Также Томский государственный университет впервые вошел в рейтинг в двух областях – «Социальные науки и менеджмент» (385 место) и «Инжиниринг и технологии» (группа 451–500). Во второй области отдельно отмечены предметы «Компьютерные науки и информационные системы» (451–500) и «Инжиниринг — механика, авиация и производство» (351–400).

Рейтинги компании QS Quacquarelli Symonds считаются одними из самых престижных для образовательных учреждений. В общем мировом рейтинге QS ТГУ занимает 323 строчку среди лучших вузов мира. Рейтинг основан на академической репутации, результатах научно-исследовательской деятельности университетов, а также репутации вуза среди работодателей.

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