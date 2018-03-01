Томичей приглашают на творческую встречу с Михаилом Дроновым

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Во вторник, 6 марта, в Томске пройдет творческая встреча с одним из ведущих фотографов Томска Михаилов Дроновым в рамках выставки «Томск. Времена и годы» программы «Родом из Сибири».

Как сообщают организаторы, в рамках встречи состоится представление концептуальной стилизации автора на тему городского пейзажа и архитектурной истории города.

«Что касается тематики, то я не снимаю бытовые сюжеты и лубочные открытки. Я фотографирую необычный Томск, но узнаваемый. Как-то я занимался тем, что снимал старые томские окна. За 20 лет запечатлел около 500 окон. Некоторые из них уже исчезли… Я стараюсь искать такие состояния погоды, которые передадут настроение, живость в кадре: дождь, снег, ураган, туман. А также выбираю определенное время — никогда не выйду в ясный, солнечный день. Всегда привожу в пример молодым фотографам фильм «Тени исчезают в полдень», в названии которого заложен смысл фотографического искусства. Для того, чтобы нецветная фотография оживала, необходима светотень. Это правило эпохи черно-белого кино», — отмечает Михаил Дронов.

Встреча пройдет в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а). Вход свободный.

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