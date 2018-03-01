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Томичам предлагают ознакомиться дизайн-проектами благоустройства 16 общественных пространств

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На сайте мэрии Томска опубликованы дизайн-проекты городских парков, скверов, пешеходных улиц, которые по итогам предварительного сбора предложений томичей заняли лидирующие позиции. В шорт-лист предложенных горожанами пространств вошли 16 томских территорий.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, 18 марта, в ходе основного этапа рейтингового голосования томичи выберут те пространства, которые будут благоустроены уже в 2018 году на средства проекта «Формирование комфортной городской среды».

На выбор томичам представят следующие пространства:

Ознакомиться с проектами можно здесь.

Напомним, 18 марта в Томске состоится рейтинговое голосование, в котором томичи выберут те общественные пространства, что будут благоустроены в этом году на средства федерального проекта. Принять участие в голосовании можно на участках во всех районах Томска.

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