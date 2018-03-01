Томичам предлагают ознакомиться дизайн-проектами благоустройства 16 общественных пространств
На сайте мэрии Томска опубликованы дизайн-проекты городских парков, скверов, пешеходных улиц, которые по итогам предварительного сбора предложений томичей заняли лидирующие позиции. В шорт-лист предложенных горожанами пространств вошли 16 томских территорий.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, 18 марта, в ходе основного этапа рейтингового голосования томичи выберут те пространства, которые будут благоустроены уже в 2018 году на средства проекта «Формирование комфортной городской среды».
На выбор томичам представят следующие пространства:
- Сквер у железнодорожного вокзала Томск-II;
- Сквер по ул. Суворова, 5;
- Пешеходная улица Бакунина;
- Михайловская роща;
- Нижняя терраса Лагерного сада;
- Бульвар по пр. Кирова;
- Площадка по ул. Мокрушина, 10;
- Сквер в мкр.Академгородок (на пересечении ул. 30-летия Победы, 5 и ул. Королева, 4);
- Пешеходные зоны по ул.Вершинина;
- Пл. Новособорная, 3а;
- Петропавловский сквер;
- Ул.Советская, 1 (зеленая зона в пер. Батенькова);
- Сквер ветеранов (ул. Ф. Мюнниха, 22);
- Сквер им.Героя Советского Союза Василия Смирнова (прзд. Кольцевой, 12а);
- Набережная реки Томи (пешеходная зона от пер.Пристанской до пер.Сухоозерный);
- Березовая роща (на пересечении ул.К.Ильмера и пр.Мира).
Ознакомиться с проектами можно здесь.
Напомним, 18 марта в Томске состоится рейтинговое голосование, в котором томичи выберут те общественные пространства, что будут благоустроены в этом году на средства федерального проекта. Принять участие в голосовании можно на участках во всех районах Томска.