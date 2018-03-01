Власти региона рассказали, как томские IT-компании могут помочь социальной сфере

1 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Областные департаменты социального блока на встрече с IT-компаниями обозначили актуальные задачи, в решении которых могли бы помочь томские разработчики.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, встреча прошла в «Точке кипения» в рамках первой сессии «IT-компании для социальной сферы». Здесь собрались замгубернатора по экономике Андрей Антонов, представители областных департаментов здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости, семьи и детей, руководители учреждений социальной сферы, а также компаний «Элком+», «Элекард», SibEDGE, Rubius, «Контект софт» и других. Модератором выступил заместитель губернатора по социальной политике Иван Деев.

«Осенью прошлого года губернатор Сергей Жвачкин и сообщество «Город IT» подписали соглашение о сотрудничестве. Одна из поставленных задач — сделать так, чтобы идеи и технологии томских разработчиков внедрялись прежде всего на территории Томской области. Регион может стать постоянным заказчиком для IT-компаний, но для этого нужно найти точки пересечения потребностей и возможностей обеих сторон. Сегодняшняя встреча — это первый этап: постановка задач», — напомнил Андрей Антонов, открывая сессию.

Департамент здравоохранения Томской области представил на сессии сразу шесть проектов, для реализации которых нужны IT-решения. Это создание электронного архива медицинских изображений (чтобы врач в любой момент мог найти и посмотреть нужный снимок), мобильное приложение для записи к доктору, онлайн-приемная главного врача, модуль для голосовой записи врачом данных в карту во время приема, ПО для телемедицины, система принятия решений в ситуационном центре и даже сервис «Мне только спросить» (медицинская справка онлайн).

Мобильное приложение для студентов и выпускников «Стажировка в кармане», а также интеллектуальную систему прогнозирования потребности экономики в кадрах предлагает разработать департамент труда и занятости Томской области. Департаменту социальной защиты населения нужны электронные архивы, единая информационная система, решения по проекту «Электронный проездной билет». Департамент семьи и детей заявил о потребности в универсальной системе для подготовки и анализа отчетов.

Второй раунд сессии «IT-компании для социальной сферы» состоится через две недели. За это время представители компаний пообщаются с инициаторами заинтересовавших их проектов и на встрече представят свои предложения для решения поставленных задач. В ближайшее время такие сессии пройдут с участием руководителей образования Томской области.

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