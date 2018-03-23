Водитель грузовика погиб при столкновении с КамАЗом на трассе в Томской области

Томский Обзор / Фото: 1 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня в Александровском районе столкнулись КамАЗ и Iveco Amtrakkerd. В результате ДТП погиб водитель грузовика-иномарки, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 2.20 на 86 километре трассы Медведево-Оленье. По предварительным данным КамАЗ с полуприцепом при объезде припаркованного на правой обочине грузовика выехал на встречную полосу. Здесь и произошло столкновение.

В результате ДТП погиб 60-летний водитель Iveco. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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