В северском зоопарке выберут самую красивую обитательницу

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: Zoo-seversk.ru

Конкурс «Краса Северского зоопарка 2018 г.», приуроченный к 8 марта стартовал на сайте учреждения.

В этом году за победу поборются 6 претенденток. Среди них волчица Тайна, самка бурого капуцина Диана, самка бурохвостого жако по кличке Жанна, павлиниха Марфа, самка песца Рада и королевская змея Рутвена Виолетта.

Голосование будет проходить до 6 марта. Победительница получит угощение согласно рациона и памятную табличку на вольер.

Проголосовать можно на сайте природного парка, нажав на кнопку «ОПРОС».

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