Ассоциация специалистов по охране труда появилась в Томской области

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В томскую ассоциацию специалистов по охране труда вошли представители бизнеса, организаций бюджетной сферы, общественных объединений. Такая ассоциация зарегистрирована в регионе впервые, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Новое профобъединение насчитывает более 140 участников, среди которых представители Томской птицефабрики, компаний «Газпром газораспределение Томск», «Деревенское молочко», «Горсети», «Речной Терминал», «Стройпарк», «Газпром трансгаз Томск», «Микран» и другие.

«Участники ассоциации смогут развивать профессиональные контакты, будут вместе работать над улучшением ситуации в сфере охраны труда, в том числе через обучающие семинары и конференции. Для этого департамент труда и ассоциация подпишут соглашение о взаимодействии», — отметила Светлана Грузных.

На бесплатной основе вступить в ассоциацию может любой специалист по охране труда.

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