Зарплата учителей и воспитателей Томской области вырастет

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году вырастет зарплата учителей и специалистов в дошкольных учреждениях, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По отношению к 2017 году зарплата работников общеобразовательных школ вырастет на 6%, с 34 234 до 36 297 руб. Рост заработной платы педагогических работников в дошкольном образовании составит 9,6 % (29 814 и 32 692 (прогноз) руб. соответственно).

В сообщении отмечается, что повышение зарплаты работников бюджетной сферы предусмотрено в "майских" указах президента и в указе от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

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