Еще один населенный пункт Томской области получил северный статус

2 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Город Кедровый получил статус местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Правительство Российской Федерации постановляет: отнести муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселки Останино, Калининск, Рогалево, Таванга, Лушниково) к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера», — говорится в документе за подписью Дмитрия Медведева.

Кедровчанам северный статус необходим для того, чтобы пользоваться федеральными льготами при переезде на территории с мягким климатом. Город потерял этот статус в 1987 году, когда вышел из состава Парабельского района.

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