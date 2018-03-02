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Еще один населенный пункт Томской области получил северный статус

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Город Кедровый получил статус местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

«Правительство Российской Федерации постановляет: отнести муниципальное образование «Город Кедровый» Томской области (город Кедровый, село Пудино, поселки Останино, Калининск, Рогалево, Таванга, Лушниково) к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера», — говорится в документе за подписью Дмитрия Медведева.

Кедровчанам северный статус необходим для того, чтобы пользоваться федеральными льготами при переезде на территории с мягким климатом. Город потерял этот статус в 1987 году, когда вышел из состава Парабельского района.

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