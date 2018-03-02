Пьяный житель Асина ударил полицейского и может отправиться в тюрьму на пять лет

2 марта 2018 / Томский Обзор

В Томской области арестовали жителя города Асино, обвиняемого в нападении на полицейского, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 28 февраля. По предварительным данным, 26-летний асиновец был задержан сотрудником отделения ППС за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Когда нарушителя садили в патрульный автомобиль мужчина ударил полицейского кулаком в лицо.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением их своих должностных обязанностей). При предъявлении обвинения задержанный полностью признал себя виновным. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В сообщении также отмечается, что обвиняемый ранее был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. Также у него имеются непогашенные судимости за совершение тяжкого преступления. В связи с этим суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу.

Сейчас следователи собирают и закрепляют доказательную базу. Расследование уголовного дела продолжается.

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