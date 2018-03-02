С апреля на дорогах Томской области ограничат движение

2 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В Томской области с 1 апреля введут временное ограничение на 128 участках региональных и межмуниципальных автомобильных дорог. Эта мера вводится для сохранения дорожного полотна и обеспечения безопасности движения во время паводка и таяния снега, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Временное ограничение движения транспортных средств (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения будет действовать с 1 апреля по 15 мая.

«Временное ограничение движения автотранспорта (с грузом или без груза) по автодорогам продлится до 15 мая включительно. В целях соблюдения правил временного ограничения на территории региона будут выставлены посты весового контроля совместно с сотрудниками УГИБДД УМВД России по Томской области», — подчеркнул начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Константин Белоусов.

Перечень участков автомобильных дорог и допустимой нагрузки на ось размещены доступен здесь.

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