Томские силовики ликвидировали «террористов», проникших на избирательный участок

2 марта 2018 / Томский Обзор

Командно-штабные учения по ликвидации террористической группы, напавшей на избирательный участок, прошли в Томске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В учениях участвовали сотрудники ФСБ, МВД, ФСИН, Росгвардии, МЧС, СКР, представители региональной администрации.

«Согласно сценарию, неизвестные проникли на один из избирательных участков и захватили в заложники сотрудников избирательной комиссии, выдвинув при этом неприемлемые политические требования. В ходе совместных действий силовики нейтрализовали террористов, потерь среди заложников и силовиков нет», — говорится в пресс-релизе.

По оценке руководства оперативного штаба, все задействованные в учении подразделения показали высокий уровень взаимодействия и профессиональной подготовки.

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