Из-за бешеной лисы в одном из сел Томской области ввели карантин

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: Владимир Дударев

В поселке Тымск Каргасокского района введен карантин. Здесь ликвидируют очаг бешенства, сообщается на сайте управления ветеринарии Томской области.

Основанием для введения карантина стало агрессивное поведение сторожевой собаки в отношении своих владельцев. Накануне домашнее животное прогнало дикую лису, которая проникла в личное подворье. В итоге оба животных скончались - собаку вынужденно умерщвили, лиса пала. Для постановки диагноза и установления причин агрессии животных их патологический материал доставлен в Томскую областную ветеринарную лабораторию. В обеих исследованных пробах выявлен возбудитель бешенства.

Чтобы избежать распространения бешенства в поселке проводятся допрививка (вакцинация) всех содержащихся у граждан собак и кошек. В самом очаге, личном подсобном хозяйстве, иммунизации подвергнуто всё восприимчивое к заболеванию поголовье – 13 лошадей. За ними установлено постоянное наблюдение ветерврачей. В Тымске и за его пределы ограничено перемещение как домашних, так и сельскохозяйственных животных. В 15-километровой зоне все дикие плотоядные животные подлежат депопуляции.

Напомним, последний случай введения карантина из-за бешенства был зафиксирован в Томской области летом 2013 года. Тогда на территории поселка Заречный в частное подворье пробралась лиса и оцарапала корову.

Бешенство животных (или гидрофобия) – это вирусная инфекция, опасная и для животных, и для человека. Заболевание поражает центральную нервную систему животного и приводит к летальному исходу. Возбудитель бешенства у собак – вирус, попадающий в организм животного при укусе или контакте слюны больного животного с поврежденной кожей или слизистыми оболочками.

Основной способ профилактики бешенства у собак – это вакцинация животных. Своевременно сделанная прививка способна уберечь питомца, а, значит, и его владельца от возможного заражения вирусом бешенства.

Тэги/темы: