В Томске впервые прошло первенство России по альпинизму (ФОТО)

2 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Архив ТФА

В конце февраля в Томске на «Большом трамплине» Академгородка прошло первое в истории первенство России — молодежный старт по альпинизму-ледолазанию, сообщил председатель Томской федерации альпинизма Иван Темерев.

В соревнованиях, которые проходили с 23 по 26 февраля, приняли участие подростки из шести регионов, всего 92 участника. Спортсмены состязались в двух дисциплинах: «трудность», где нужно залезть как можно выше и «скорость», где нужно забежать по ледовой вертикальной стене как можно быстрее. Борьба шла в трех возрастных категориях: мальчики, девочки 11 – 12 лет, юноши, девушки 13 – 15 лет, юноши, девушки 16 – 18 лет.

Томскую область представляли 29 человек. Из них пятерым удалось попасть в призы и завоевать семь медалей. Так Юлия Филатьева и Иван Лощенка стали первыми в дисциплине трудность. Владислав Темерев и Юлия Филатьева стали вторыми в «скорости». Ульяна Хромова взяла «бронзу» в дисциплине «трудность». Анастасия Чернобай также стала третьей в «трудности» и «скорости». Все призеры являются воспитанниками ДДЮ «КЕДР» объединения «Искра» под руководством педагога Елены Темеревой.

Сейчас Юлия Филатьева принимает участие в финальном этапе Кубка мира по ледолазанию, который проходит в Кирове.

Фото: Олег Каплин, Светлана Смайкина, Татьяна Темерева, Федор Копытов.

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