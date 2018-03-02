Томичам расскажут о физике на примере фильма «Интерстеллар»

2 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Во вторник, 6 марта, в Томске пройдет лекция по физике в фильме «Интерстеллар» в рамках научного проекта «Курилка Гутенберга».

Лекцию проведет кандидат физико-математических наук Надежда Чистякова, она подробно разберет научную составляющую фильма и ответит на вопросы слушателей.

«Автор всей физики в фильме – Кип Торн, физик-космолог, нобелевский лауреат 2017 года по физике за открытие гравитационных волн. Изображения черных дыр, червоточин и четырехмерного пространства построены в фильме, согласно математическим моделям, разработанным Торном и его коллегами из Калтеха», - сообщила организатор лекции Ксения Шарафиева.

Лекция рассчитана на любую публику, дополнительные знания в области физики не требуются.

Начало в 19.00 в пространстве «Высоко» (ул.А.Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж). Вход свободный, по предварительной регистрации.

Следующая «Курилка Гутенберга» запланирована на конец марта. К тому времени для томичей подготовят серию докладов на тему актуальных когнитивных исследований.

Курилка Гутенберга – это федеральный некоммерческий образовательный проект, работающий на волонтёрских началах. Менее чем за год он стал самым посещаемым лекторием в России с филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калуге, Омске, Астрахани, Уфе, Владивостоке, Кургане и Новосибирске. Этой осенью первые лекции проекта стартовали и в Томске.

Тэги/темы: