Томичей просят рассказать об отношении к своему здоровью

Томский Обзор / Фото: 2 марта 2018 // Фото: Tomsk.gov.ru

Центр медицинской и фармацевтической информации совместно с областным департаментом здравоохранения проводит опрос, посвященный выяснению отношения жителей Томской области к своему здоровью.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в анкете «Как томичи относятся к своему здоровью?» девять вопросов. Ответить на них может любой желающий, опрос проходит до конца марта.

Среди вопросов анкеты: «занимаетесь ли вы спортом?», «знаете ли основы здорового питания?», «знаком ли вам 323-й федеральный закон «Об основах здоровья граждан»?

Также респонденты смогут высказать мнение о степени ответственности за свое здоровье.

Ответить на вопросы анкеты можно здесь.

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