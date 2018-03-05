Первый в этом году матч «Томи» в ФНЛ закончился ничьей

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2018 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

Вчера, 4 марта, в Ярославле прошел матч 26-го тура Первенства России по футболу в рамках которого местный «Шинник» принимал «Томь», сообщается на сайте томской команды.

Хозяева поля открыли счет уже на третьей минуте. Автором первого гола стал Марат Шайморданов. Он же увеличил отрыв своей команды, поразив ворота «Томи» во второй раз на 15-й минуте матча. К концу первого тайма томичи начали отыгрываться. На 43-й минуте Алексей Пугин сократил отставание томской команды.

Однако уже на 71-й минуте Эльдар Низамутдинов вновь упрочил преимущество хозяев поля. Илья Кухарчук на 89-й минуте огорчил голкипера «Шинника». В добавочное время он же сумел сделать счет ничейным, забив хозяевам после подачи с углового.

В результате матч закончился со счетом 3:3. Следующий матч томская команда проведет 10 марта. Соперником томичей станет «Динамо Спб».

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