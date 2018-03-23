Пьяный водитель устроил тройное ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 4 марта, в Томске столкнулись Renault Logan, Ford Focus и ВАЗ 21150. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.25 на ул.Балтийская, 9. По предварительным данным, 35-летний водитель Renault выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Ford и ВАЗ. В результате столкновения 34-летний водитель «Жигулей» с травмами госпитализирован.

В сообщении отмечается, что водитель Renault управлял машиной в состоянии опьянения.

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