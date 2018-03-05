Сегодня томские коммунальщики будут усиленно очищать тротуары от снега

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сегодня, 5 марта, коммунальные службы Томска усилят работу по очистке тротуаров от снега. Этим будут заниматься люди и колесные трактора в районах ключевых магистралей города, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего же муниципальное «Спецавтохозяйство» планирует в дневную смену вывести 61 единицу техники. Томичей просят не парковать автомобили в местах работы механизированных звеньев.

Вывоз снега продолжат в мкр. Каштак, на участке пр. Мира от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха, от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова. Фронтальный снегопогрузчик будет работать по ул. Лебедева от ул. Киевская до ул. Тверская. В пешеходных зонах пр. Кирова – на переходах, заездных карманах, на парковках, будут вывозить снег.

Подрядчик администрации Кировского района организует в понедельник механизированную перекидку снега в пос. Просторный по ул. Зеленый бульвар, в пос. Апрель по ул. Б. Пастернака, в дер. Лоскутово по ул. Ленина, Гарина, в пос. Геологов по ул. Геологов. Для скалывания уплотненного снега автогрейдер выведут в пос. Аникино по ул. Томская, Грибная, Майская, Привольная, Ягодная, Пригородная, Яркая, 1-я, 2-я Дачная, 4-й Аникинский тупик, Басандайская (от трассы до ул. Басандайской, 2/3 (школа-интернат), Басандайская (от трассы вдоль жилых домов №№ 102, 102/1-5, 100, 100а, 100б, 100/1-3, 98, 98/1-8, 94, 94/1-4, Лесопитомник, на автодороге от ул. Басандайская до пер. 4-й Басандайский, от пер. 3-й Аникинский (п. Аникино) до СНТ «Южное», в пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Аникинский, 1-6-й Басандайский; в пос. Геологов по ул. Геологов и в пер. Светлый; в пос. Просторный по ул. Зеленый бульвар, Янтарная, Карельская, Астраханская, Онежская, Арктическая, Петербуржская, Михайловский тупик, Изумрудная, Ладожская, Рязанская, Бархатная, Изобильная, Черниговская, Заполярная, Лучистая, Звёздная, Спокойная, Благодатная, по пр. Якорный, в пер. Родниковый, Рябиновый, Заповедный, Соловьиный, на подъездной автодороге от ул. Звездная до СНТ «Кедр-2»; в пос. Апрель по ул. Б. Пастернака, Есенина, Солнечная, Казанский проезд, Колупаева, Рукавишникова, Еланская, Университетская, Березовая, Ягодная, Листопадная, Нефтяников, Кибернетиков, проезд Геологов, ул. Орлова, Снежная, тупик Еловый, Спасская, Строителей, Строительный проезд, Саратовский проезд, в пер. Вавилова, Горный, Успенского, Овражный, Самарский; в Томске – по Эуштинская, (от пер. Буяновский до ул. М. Горького, от Московского тракта до ул. Эуштинская, от ул. А. Иванова до пер. Буяновский), Западный проезд, М. Джалиля (от пер. Базарного до пер. Буяновский), Дамбовая, Тимакова (от ул. Карпова до Московского тракта), Буткеевская, Старо-Кузнечный ряд, в пер. Буяновский (от ул. Эуштинская до ул. Дамбовая), Озерный, Вузовский, Буткеевский, Западный, Южный, Глухой, Луговой.

Планы по вывозу снега могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

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