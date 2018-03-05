Четверых китайцев-нелегалов выдворили из Томска

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Судебные приставы выдворили четверых граждан Китая, которые работали на пилораме в Зырянском районе, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Работники нарушили миграционное законодательство, что выяснилось в ходе одной из проверок предприятия. Нарушители занимались распиловкой древесины без разрешения на работу. При этом ранее их уже привлекали к административной ответственности за подобное нарушение (ч.1 ст. 18.10 КоАП РФ. Отсутствие разрешения на работу в РФ).

Суд состоялся через несколько дней. Из зала суда судебные приставы доставили граждан Китая в Центр временного содержания иностранцев.

Билеты на самолет до Харбина были приобретены должниками. Судебные приставы доставили иностранцев до пункта пропуска через государственную границу РФ (в аэропорту Новосибирска) и официально передали пограничным органам.

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