Санитарная милиция Томска не нашла адресных табличек на 280 городских зданиях

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Саша Прохорова

Санитарная милиция Томска проводит ежедневные рейды проверяя наличие и содержание адресных табличек на городских зданиях.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, за месяц проверке подверглись 96 томских улиц во всех районах города. Участники рейда, в том числе, проверили дома на 20 «красных линиях» - проспектах, крупных магистралях и пр.

Так, по итогам первого месяца проверок, было установлено, что на 280 зданиях отсутствуют адресные таблички, название улиц не указано на 540 адресах. На 57 домах адресные указатели требуется обновить. Отмечается, что сегодня ответственность за наличие, содержание и правильное размещение адресных табличек на фасадах зданий и сооружений несут собственники, управляющие компании или ТСЖ многоквартирных домов.

В случае, если на доме нет таблички с адресом, ответственной организации или владельцу здания вручат предписание об устранении нарушения. Если замечание не устранено в короткий срок, сотрудники Санитарной милиции и районных администраций имеют полномочия выписать протокол по ст. 8.1. КоАП Томской области. Таким образом нарушителям придется заплатить штраф от 5 до 200 тыс. рублей.

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