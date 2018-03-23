Томича задержали в поле с мешком марихуаны
5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Томские полицейские задржали молодого человека, подозреваемого в приобретении и хранении растения рода «Марихуана», сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Ранее судимый за имущественные преступления 26-летний томич находился на поле в окрестностях Новомихайловки. При себе у него был мешок, в котором находилось 459 граммов запрещенного вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Теперь молодому человеку грозит до 10 лет тюрьмы.
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