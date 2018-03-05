В мартовские праздники томские ЗАГСы будут работать по специальному графику

5 марта 2018 / Томский Обзор

В Международный женский день, 8 марта органы ЗАГС Томской области не будут работать. 9 и 10 марта они будут работать по специальному графику, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Жители Томска и Томского района могут обратиться в отдел ЗАГС города Томска и Томского района (ул.Розы Люксембург, 18а, тел. 510-735) по вопросам регистрации смерти 9 и 10 марта с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов). Государственную регистрацию рождения специалисты отдела ЗАГС будут осуществлять 7 марта, в том числе непосредственно в акушерских стационарах города Томска. 9 и 10 марта с 9 до 18 часов в отделе ЗАГС Томска и Томского района будет производиться в торжественной обстановке регистрация заключения браков.

В пятницу, 9 марта с 9.00 до 16.00 обратиться в отделы ЗАГС для регистрации рождения и смерти могут жители Стрежевого и Колпашева, 10 марта с 9 до 17 часов — Асина и Северска.

Также 9 и 10 марта с 9.00 до 18.00 во Дворце бракосочетаний города Томска (пр. Ленина, 83, тел. 527-191) пройдут торжественные церемонии бракосочетания. Заявления о заключении брака в эти дни приниматься не будут.

С 12 марта органы ЗАГС Томской области начнут работу по обычному графику.

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