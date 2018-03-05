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Томичей просят внимательней проходить вблизи домов

Томские новости, Безопасность, что делать если сходит снег наледь осторожно сосули Томичей просят внимательней проходить вблизи домов

Главное управление МЧС России по Томской области призывает томичей быть внимательными, проходя вблизи зданий, чтобы не стать жертвами схода снега с крыш, сообщает пресс-службе ведомства.

«Будьте внимательны, проходя мимо зданий, с крыш которых возможен сход снега. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве не рекомендуют оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — говорится в сообщении.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

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