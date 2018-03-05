Томичей просят внимательней проходить вблизи домов

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Главное управление МЧС России по Томской области призывает томичей быть внимательными, проходя вблизи зданий, чтобы не стать жертвами схода снега с крыш, сообщает пресс-службе ведомства.

«Будьте внимательны, проходя мимо зданий, с крыш которых возможен сход снега. Особое внимание уделите детям – побеседуйте с ними о безопасности», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве не рекомендуют оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег. Необходимо обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.

«Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием», — говорится в сообщении.

Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, необходимо вызвать скорую помощь по телефону 103.

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