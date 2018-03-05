8 подарков на 8 марта,

от которых женщины будут в восторге

Впереди самый прекрасный весенний праздник. Чем порадовать женщин?

Вам в помощь — восемь великолепных СПА-программ от салона «Мелаграно». Это подарок на любой вкус и кошелек. Розы, шампанское, хамам и массаж, релакс и наслаждение… Подарите Женщине состояние счастья!

Новая СПА-программа «Подарок для любимой»

Она — Женщина вашей мечты! И она действительно будет чувствовать себя Королевой в этой жемчужной ванне с лепестками роз. Таинственно, роскошно, романтично… Изысканный релакс-массаж по шоколадному аромамаслу, массаж лица, чаепитие с шоколадом и мороженым — столько наслаждения сразу! Любимая будет благодарна вам.

Спа-программа для женщин «Только для тебя»

Нежный расслабляющий пар хамама, уникальный авторский чай в зоне отдыха и релакс-массаж по аромамаслу при свечах — вот что значит «отдохнуть душой и телом»! А теперь уход за лицом — очищение и массаж, освежающая маска, тоник и финальный крем. Какая сияющая кожа, просто загляденье! В конце еще и маникюр с покрытием. Все для тебя, родная!

СПА-программа «Шоколадка»

«Шоколадка» — исключительно приятный и самый нежный антидепрессант. Сначала вашу любимую согреет нежный пар хаммама, потом ее тело побалуют шоколадным скрабом, покроют шоколадной маской и укутают в теплое термоодеяло. Релакс-массаж по шоколадному аромамаслу при свечах настроит девушку на романтический лад. И завершит шоколадную церемонию чайный комплимент от «Мелаграно».

Авторское «Апельсиновое СПА»

Это самая яркая и праздничная спа-программа, и это отличный подарок к 8 марта. Массаж горячими апельсинами — настоящая экзотика! Но сначала — влажный, обволакивающий пар турецкого хамама, мягкий очищающий скраб, ароматный апельсиновый чай. А в конце спа-программы приятный бонус — свежайший апельсиновый фреш.

Авторское «Кокосовое СПА»

Сначала вашу любимую окутает мягкое облако пара в турецком хаммаме, потом она насладится уникальным травяным чаем в зоне отдыха. Натуральный кокосовый пилинг подарит её телу ощущение чистоты и невесомости, а релакс-массаж по кокосовому маслу расслабит и унесет в мир грез и фантазий. Массаж Гуаша для лица подтянет и освежит личико, а фиточай с конфетками «Рафаэлло» добавит нотку сладости в этот приятный вечер.

Романтичное СПА для двоих «Признание в любви»

Вы вдвоём, и вас ждет неземное наслаждение… Вас окутает влажный и чувственный пар турецкого хаммама, здесь же пройдет древневосточная церемония — скрабирование для двоих в хаммаме. Вы отведаете фиточай в зоне отдыха под романтическую музыку, вместе расслабитесь на релакс-массаже для двоих. Завершит этот романтический вечер массаж лица для двоих.

Романтичное СПА для двоих «Брызги шампанского»

Вы вдвоем, и это так чудесно… Изысканная ванна с лепестками роз, таинственный полумрак, мерцающие блики свечей, бокалы с шампанским — обстановка располагает к самым романтическим признаниям.

А еще вас ждет релакс-массаж с аромамаслом для двоих, классический массаж лица, шампанское и фрукты в зоне отдыха.

Двойное СПА «Лучшие подруги»

Отличный выход — подарить одно СПА жене и дочке! СПА-программа «Лучшие подруги» — это разогрев в настоящем турецком хамаме, нежный релакс-массаж с аромомаслом «Шампанское и розы» при свечах для двоих, классический массаж лица для двоих и крем по типу кожи, а еще ароматный чай в фитобаре. Какой приятный вечер!

Дорогие женщины, вы можете подарить одну из наших СПА-программ себе, любимой, можете порадовать подругу или маму. Ждем вас в этот чудесный весенний день в спа-салоне «Мелаграно»!

Продолжительность программ — от 2 часов

Стоимость программ — от 3000 рублей

Вы можете приобрести на сайте подарочный сертификат с доставкой.

Все СПА-программы салона «Мелаграно»

Центр красоты и СПА «Мelagrano»: пр. Фрунзе, 119е, т. 245–000, http://melagrano.tomsk.ru/.

Тэги/темы: