К 8 марта томичи смогут попробовать свежий салат от KDV (ФОТО)

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба KDV

Томский холдинг «КДВ-Групп» открыл современный тепличный комплекс, где выращиваются томаты, огурцы и зелень. Первый урожай поступит в магазины сети «Ярче» к 8 марта, сообщает пресс-служба KDV.

Сейчас в «Яшкинских Теплицах», расположенных в Яшкинском районе Кемеровской области, высажена рассада (по 50 тысяч растений) томатов и огурцов, что занимает площадь по 2 га для каждой культуры соответственно. В целом для этих овощей предусмотрено пространство по 4 га. 1 га предназначен для выращивания рассады и зелени: салата, укропа, базилика, петрушки и рукколы. Огурцы, помидоры и другая зелень, выращенные на просторах ООО «Яшкинские Теплицы», поступят в «Ярче!» в конце марта-апреле.

Тепличный комплекс построен с нуля за два года. Общая площадь предприятия 9,8 га. В реализацию проекта компания вложила более 2,7 млрд рублей.

ООО « КДВ Яшкинские Теплицы» - автономно существующее предприятие с высокотехнологичным производством. Для обеспечения жизнедеятельности комплекса работает энергоцентр с газопоршневыми установками, вырабатывающими электричество, теплоэнергию. Теплом и углекислым газом теплицы обеспечивают газовые котлы. Вода для производственных нужд поступает из собственной скважины. Для полива дождевой водой рядом с теплицами организованы два пруда накопителя.

«Яшкинские Теплицы» строили с учетом опыта мировых лидеров в области развития тепличных хозяйств:

- Теплицы возведены по голландской технологии. Оборудование, которое дает возможность выращивать качественные и вкусные овощи, зелень, сохраняя максимум полезных веществ, - немецкое и финское. - Рассказал генеральный директор предприятия Алексей Рогов.

В новом тепличном комплексе зелень выращивает на торфяном субстрате по финской технологии проточной гидропоники. Огурцы и помидоры растут не в грунте, а на специальном минераловатном субстрате, в который при помощи капельниц поступают необходимые растению макро и микроэлементы.

Также автоматизирован микроклимат и рассадное отделение. Здесь участки линии могут передвигаться, словно в игре «пятнашки».

«Такая возможность предусмотрена для того, чтобы работники лишний раз не заходили в теплицы - не нарушали микроклимат и санитарный режим. В блоке с рассадой может находиться только агроном. Если он видит, что какое-то растение нуждается во внимании (изоляции), за ним не нужно тянуться, чтобы достать, нести его вручную из теплицы. Находясь в рабочей зоне (вне теплицы), мы можем управлять линией – один из ее пазлов, где стоит растение, автоматически переместиться за пределы тепличного участка и уже в рабочей зоне специалист уделит растению должное внимание».

Предполагается, что на полную производственную мощность — не менее 7 тыс. тонн свежих овощей ежегодно — предприятие выйдет осенью 2018 года.

Фото: пресс-служба KDV

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