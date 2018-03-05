Чемпионат России по кинологическому спорту пройдет в Северске

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Чемпионат России по кинологическому спорту в дисциплинах «гонка-буксировка» и «биатлон» пройдет 8–9 марта в Северске, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу администрации Томской области.

«В соревнованиях примут участие около 40 спортсменов из Новосибирской области, Краснодарского края, Красноярска, Ульяновска, Тюмени, Нижнего Новгорода, Алтайского края, Кемеровской области. Томскую область на соревнованиях представят 15 спортсменов, выступающих за федерации кинологического спорта Томской области и Северска», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что в дисциплине «гонка-буксировка» собака выполняет буксировку спортсмена, лыжник проходит дистанцию коньковым ходом, а в биатлоне добавляется огневой рубеж — спортсмен должен из пневматической винтовки с 10 м поразить мишень диаметром 6 см, использовав пять выстрелов. При этом собака обязана выполнять заданную ей команду.

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