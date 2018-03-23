Напиток из томской жимолости стал продуктом года на всероссийской выставке

23 марта 2018 / Томский Обзор

В феврале в Москве прошла крупнейшая в России оптово-продовольственная выставка «Продэкспо 2018». Выставка, организованная АО «Экспоцентр», проводилась при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. В ней приняли участие 2387 компаний из 65 стран мира, в том числе 1688 российских предприятий. Томская область сделала ставку на дары сибирской тайги и не ошиблась. Переработка дикорастущего сырья активно развивается в Томской области и поддерживается Администрацией региона.

Всего Томскую область представили 16 предприятий. Среди них ООО «Интеропт» ( «33 пингвина»), компания «Территория тайги», ООО «ТПК Сава», ООО «Межениновская птицефабрика», ОАО «Томское пиво», ООО «Кахети», ООО «Экофабрика «Сибирский кедр», ООО «Эскимос», ООО «Экофуд», ООО «Сибирские фитотехнологии». Томские предприятия привезли с выставки восемь золотых медалей, четыре «серебра» и две «бронзы».

Так, томская компания «Эскимос» представила свой пломбир из линейки «Таежное» с добавлением кедрового ореха. «33 пингвина» обошли конкурентов с новым замороженным щербетом. Кроме того высокую оценку получила продукция свинокомплекса «Томский» за сардельки «Мясные» и «Колобки с сыром».

Но по-настоящему триумфальным стала презентация новой линейки напитков «Сибирская ягода» от томского завода «Кахети», обойдя 23 российских и зарубежных компании-конкурсатнов и более 100 образцов, новинка «Сибирская ягода. Жимолость» получила Гран при конкурса «Продукт года 2018». Остальные напитки «Кахети», изготовленные из клюквы, черной смородины и черники получили золотые медали.

Новинки томского «Кахети» привлекли внимание экспертов уникальностью своего состава. Северные ягоды, несмотря на свой ценнейший витаминно-минеральный состав, негласно считаются сложными для обработки. Однако, благодаря сочетанию старинных сибирских рецептов и современных технологий, специалистам «Кахети» удалось раскрыть потенциал сибирских ягод, сохранив их витамины, минералы и питательные вещества. Именно это высоко оценили эксперты другого конкурса «Продэкспо»- «инновационный продукт», присудив продукции завода золото и серебро.

В целом Томская область показала огромный потенциал продовольственного сектора региона, заняв достойное место не только на российском, но и международном рынках.

Фото: администрация Томской области, Imperiaforum.ru

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