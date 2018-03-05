Томичей просят не парковаться на некоторых улицах Советского района

5 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В ночь на вторник, 6 марта, томичей просят не парковать автомобили на части улиц Советского района, сообщает пресс-служба мэрии.

В это время механизированные звенья муниципального «Спецавтохозяйства» будут вывозить снег с участков следующих улиц:

ул. Л.Толстого,

ул. Кулагина,

ул. Крылова,

пер. Плеханова,

ул. Гагарина,

пр. Ленина в направлении от ул. Дальне-Ключевская.

В пресс-службе также напоминают, что томичи могут сообщить о плохой уборке снега по телефонам «горячей линии»: 26-66-39, 26-55-21. Круглосуточные линии действуют и в районных администрациях: 56-40-95 (Кировский район), 51-76-90 (Ленинский район), 54-11-89 (Советский район), 65-94-93 (Октябрьский район).

По вопросам некачественной уборки снега во внутриквартальных и дворовых территорий горожанам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

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