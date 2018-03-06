Строительство спортивной деревни поможет Томску претендовать на проведение Универсиады — спикер гордумы

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова

Появление в Томске комплекса спортивных зданий, сгруппированных на одной территории, поможет городу претендовать на проведение крупных соревнований уровня Универсиады, считает председатель гордумы Сергей Панов.

«Такие комплексы сегодня делаются универсальными — в бассейнах есть спортзалы, ледовые арены могут использоваться не только для зимних видов спорта. С планированием такой спортивной деревни мы сможем претендовать на проведение, например, Универсиады. В 2019 году Универсиаду будет принимать Красноярск. А чем Томск хуже с точки зрения современных объектов? Думаю, надо поставить себе такую амбициозную цель и к ней идти. Это реализуемо», — сказал Сергей Панов в интервью агентству «Интерфакс-Сибирь».

Он напомнил, что в Томске появился центр водных видов спорта «Звездный», уже принимающий международные соревнования. Также недалеко располагаются спорткомплекс «Кедр» и легкоатлетический манеж «Гармония».

«В этом же районе строится большой жилой микрорайон, где также есть большая площадка под возведение спортобъектов. Все эти сооружения могут стать частью большой спортивной деревни. На генплане площадки под спортобъекты уже зарезервированы, надо их развивать, и мы действительно сможем принимать серьезные соревнования», — сказал Сергей Панов.

Он добавил, что при возведении спортивной деревни важно определиться, какой комплекс объектов сможет быть максимально востребованным в будущем.

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