Пожилая женщина пострадала в тройном ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 5 марта, в Томске на пр.Фрунзе столкнулись Subaru Forester, Nissan Tiida и Lifan, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.10. По предварительным данным, 43-летний водитель Subaru, двигаясь по Тверской при повороте на пр.Фрунзе не уступил Nissan, который двигался по главной дороге. После столкновения Subaru продолжил движение и въехал в стоящий на парковке Lifan.

В результате ДТП пострадала 72-летняя женщина-пассажир Nissan.

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