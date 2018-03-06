Томские судебные приставы арестовали технику «Сибмагистрали» за долги в 16 млн рублей

6 марта 2018 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Спецтехника ООО «Сибмагистраль» арестована в счет погашения долга в бюджеты всех уровней, а также перед заказчиками, с которыми ранее были заключены договоры на подрядные работы.

Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, крупное дорожно-строительное предприятие задолжало 6 млн. рублей налоговых платежей, кроме того, более 10 млн составил долг по договорным обязательствам.

Судебные приставы выехали на производственную базу организации, которая находится в с.Мельниково. Ранее на регистрацию всего автопарка был наложен запрет в ГИБДД. Приставы арестовали два грузовых автомобиля Mercedes и 6 прицепов. В общей сложности сумма арестованного имущества предварительно составила 11 млн рублей.

Техника находится на ответственном хранении у должника и готовится к оценке. В случае, если долг не будет погашен в скором времени, транспорт направят на реализацию. При этом приставы не исключают, что череда арестов на предприятии будет продолжена.

Тэги/темы: