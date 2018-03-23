В Томском районе задержали угонщиков, которые угрожали таксисту ножом

Томский Обзор / Фото: 6 марта 2018 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские по «горячим следам» задержали двоих клиентов такси, которые угнали машину, угрожая водителю ножом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавший сообщил в дежурную часть, что двое клиентов вытолкнули его из машины в районе Кузовлевского тракта. Подозреваемых задержали на выезде с тракта. При себе у одного из них нашли нож.

По данным следствия, двое ранее судимых томичей вызвали такси в поселок Зональная станция. Прокатившись по городу, один из них попросил сделать остановку и вышел, вернувшись в автомобиль, он приставил предмет похожий на нож, к горлу водителя. Затем мужчина пересел за руль транспортного средства, а водителя вытолкали из салона. Но далеко уехать не смогли, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.166 УК РФ «Угон, совершенный группой лиц с угрозой применения насилия, опасного для жизни». Теперь злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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